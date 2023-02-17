В Кремле заявили о надежной защите Путина от вирусов во время послания
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию будет надежно защищен от вирусов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Журналисты обратили внимание представителя Кремля на рост заболеваемости вирусными инфекциями и наличие больничных у многих депутатов Госдумы. В ответ Песков заверил, что Путин будет защищен от возможности заразиться. «Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты», — сообщил пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что заболевшим лучше оставаться дома, соблюдая ответственность за здоровье окружающих. «Хуже прийти больным и кого-то заражать», — подчеркнул он.
14 февраля Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания COVID-19 в России на 30 процентов превысило показатели предыдущей недели, а заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась почти на пять процентов. Преобладающими остаются вирусы гриппа.
Путин выступит с послание Федеральному собранию 21 февраля. По словам Пескова, президент сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.
Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в 2021 году. Отмену мероприятия в 2022 году президент объяснил динамикой текущих событий.