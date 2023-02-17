В Кремле заявили о надежной защите Путина от вирусов во время послания

Песков сообщил, что во время послания Федеральному собранию Путин будет защищен от вирусов

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию будет надежно защищен от вирусов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты обратили внимание представителя Кремля на рост заболеваемости вирусными инфекциями и наличие больничных у многих депутатов Госдумы. В ответ Песков заверил, что Путин будет защищен от возможности заразиться. «Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты», — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что заболевшим лучше оставаться дома, соблюдая ответственность за здоровье окружающих. «Хуже прийти больным и кого-то заражать», — подчеркнул он.

14 февраля Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания COVID-19 в России на 30 процентов превысило показатели предыдущей недели, а заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась почти на пять процентов. Преобладающими остаются вирусы гриппа.

Путин выступит с послание Федеральному собранию 21 февраля. По словам Пескова, президент сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в 2021 году. Отмену мероприятия в 2022 году президент объяснил динамикой текущих событий.