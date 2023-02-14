Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в России

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом в России

Число случаев заболевания COVID-19 в России на 30 процентов превысило показатели предыдущей недели, а заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась почти на пять процентов. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребназдоре.

Уточняется, что на территории страны зарегистрировано 78,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма. В национальную базу данных VGARus загружено почти 232 тысячи геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ составила чуть выше миллиона случаев. Преобладающими остаются вирусы гриппа (53 процента). В 80 процентах случаев у заболевших выявляются вирусы гриппа группы B.

Среди прочих респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

12 января сообщалось, что в России выявили первый случай заражения вариантом COVID-19 «кракен». Им заразилась 32-летняя жительница Пензенской области, которая перенесла инфекцию в легкой форме. В начале февраля стало известно о втором заболевшем «кракеном» россиянине. Им оказался житель Республики Тува, болезнь которого также протекает без тяжелых клинических последствий.