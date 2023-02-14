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09:51, 14 февраля 2023Россия

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в России

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом в России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Число случаев заболевания COVID-19 в России на 30 процентов превысило показатели предыдущей недели, а заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась почти на пять процентов. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребназдоре.

Уточняется, что на территории страны зарегистрировано 78,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма. В национальную базу данных VGARus загружено почти 232 тысячи геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ составила чуть выше миллиона случаев. Преобладающими остаются вирусы гриппа (53 процента). В 80 процентах случаев у заболевших выявляются вирусы гриппа группы B.

Среди прочих респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

12 января сообщалось, что в России выявили первый случай заражения вариантом COVID-19 «кракен». Им заразилась 32-летняя жительница Пензенской области, которая перенесла инфекцию в легкой форме. В начале февраля стало известно о втором заболевшем «кракеном» россиянине. Им оказался житель Республики Тува, болезнь которого также протекает без тяжелых клинических последствий.

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Варвара Родикова
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