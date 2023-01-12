В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»

Роспотребнадзор: в России впервые обнаружили штамм коронавируса «кракен»

В России выявлен первый случай нового варианта коронавирусной инфекции, который получил название «кракен». Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus Роспотребнадзор

В ведомстве указали, что в настоящее время в России распространена достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5. Уточняется, что вариант дельта доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Остальные штаммы в течение последних месяцев отмечены не были.

Заразившаяся «кракеном» россиянка уже выздоровела

32-летняя жительница Пензы, у которой выявили «кракен», перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме. По данным Telegram-канала Shot, симптомы держались у нее пять дней, после чего она поправилась.

При этом пока неясно, где россиянка заразилась «кракеном». Она утверждает, что не выезжала за пределы страны и в ее окружении никто не болеет. Заболевшая также не прививалась от коронавируса.

«Кракен» может обходить защиту уже переболевших людей

Субвариант «кракен» стал более заразным за счет измененной структуры спайкового белка, рассказал ТАСС глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Он еще немножечко повысил свою заразность и, видимо, научился избегать иммунную защиту, которая вырабатывается у лиц, имеющих иммунитет к предыдущим вариантам вируса Александр Семенов доктор биологических наук

Семенов отметил, что пока нет данных о том, что «кракен» вызывает более тяжелое заболевание, а также о том, что в разы заразнее известных штаммов. Вместе с тем появление нового варианта коронавируса накладывается на сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому мировые специалисты единодушно призывают соблюдать меры предосторожности, уточнил эксперт.

С Семеновым согласился врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он отметил, что все штаммы омикрона объединяются двумя общими особенностями: повышенной заразностью по сравнению с предыдущими вариантами и вызывают относительно более легкую форму болезни.

О быстром распространении нового подвида омикрона ранее заявили в США

Новый вариант XBB омикрон-штамма коронавируса начал быстро распространяется после праздников в некоторых частях США, в частности — на северо-востоке страны. Подвид зафиксирован в 40,5 процента случаев COVID-19, выявленных в США за неделю, которая закончилась 31 декабря. При этом двумя неделями ранее показатель составлял около 10 процентов.

«Нас беспокоит, насколько это заразно», — сказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Ранее обозреватель Politico Карло Мартушелли заявил, что жителям Европы стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен».