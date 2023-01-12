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10:18, 12 января 2023Россия

Появились подробности о заразившейся вариантом коронавируса «кракен» россиянке

SHOT: заразившаяся «кракеном» россиянка перенесла болезнь в легкой форме

Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

Женщина, у которой выявили вариант коронавируса «кракен», перенесла болезнь в легкой форме. Подробную информацию о первой зараженной «кракеном» в России сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, новым вариантом вируса оказалась инфицирована 32-летняя жительница Пензы. Симптомы держались у нее пять дней. Женщина уже выздоровела.

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Пока неясно, где россиянка заразилась «кракеном». Она утверждает, что не выезжала за пределы страны и в ее окружении никто не болеет. Заболевшая также не прививалась от коронавируса.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». Там отметили, что в настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

По мнению инфекциониста Сергея Вознесенского, новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме. По этой причине опасаться резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за него не стоит.

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Анастасия Шейкина
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