Появились подробности о заразившейся вариантом коронавируса «кракен» россиянке

SHOT: заразившаяся «кракеном» россиянка перенесла болезнь в легкой форме

Женщина, у которой выявили вариант коронавируса «кракен», перенесла болезнь в легкой форме. Подробную информацию о первой зараженной «кракеном» в России сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, новым вариантом вируса оказалась инфицирована 32-летняя жительница Пензы. Симптомы держались у нее пять дней. Женщина уже выздоровела.

Пока неясно, где россиянка заразилась «кракеном». Она утверждает, что не выезжала за пределы страны и в ее окружении никто не болеет. Заболевшая также не прививалась от коронавируса.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». Там отметили, что в настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

По мнению инфекциониста Сергея Вознесенского, новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме. По этой причине опасаться резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за него не стоит.