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12:24, 10 января 2023Россия

Инфекционист оценил вероятность ухудшения эпидситуации в России из-за «кракена»

Инфекционист Вознесенский: резкого ухудшения ситуации в РФ из-за «кракена» не ожидается

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме, поэтому опасаться резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за него не стоит. Так вероятность оценил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова приводит АГН «Москва».

Медик напомнил, что все штаммы омикрона объединяются двумя общими особенностями: повышенной заразностью по сравнению с предыдущими вариантами и вызывают относительно более легкую форму болезни.

«Поэтому никакого основания говорить о том, что эти новые подлинии вызовут значительное ухудшение эпидемиологической ситуации, на данный момент не существует. Бояться нам абсолютно нечего», — считает Вознесенский.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что вариант COVID-19 «кракен» появился в результате эволюции вируса и объяснил, что он является более заразным в связи с измененной структуры спайкового белка.

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Евгения Куликова
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