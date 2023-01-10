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03:28, 10 января 2023Россия

Россиян предупредили о повышенной заразности варианта COVID-19 «кракен»

Доктор биологических наук Семенов предупредил о повышенной заразности штамма «кракен»

Фото: Pixabay

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с ТАСС рассказал, что вариант COVID-19 «кракен» появился в результате эволюции вируса и предупредил, что он является более заразным в связи с измененной структуры спайкового белка.

«"Кракен" — это очередной вариант эволюции коронавируса, это тот же коронавирус, но с несколько измененной структурой шиповидного или спайкового белка», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что заразность вируса возросла, а также он научился обходить защиту тех, у кого выработался иммунитет к предыдущим штаммам. Семенов отметил, что данный вариант COVID-19 быстро распространяется, однако не имеет более тяжелых последствий заболевания.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России сегодня циркулируют десятки различных штаммов коронавируса. По его словам, эти варианты сильно отличаются от исходного штамма «омикрон», вызывая схожее заболевание коронавирусной инфекцией.

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Марина Совина
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