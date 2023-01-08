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01:35, 8 января 2023Россия

Эпидемиолог рассказал о десятках штаммов коронавируса в России

Эпидемиолог Гинцбург рассказал о десятках штаммов коронавируса в России

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В России сегодня циркулируют десятки различных штаммов коронавируса. Об этом ТАСС рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эти варианты сильно отличаются от исходного штамма «омикрон», вызывая схожее заболевание коронавирусной инфекцией. По сути они являются гибридами, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, пояснил он.

Ученый считает, что называть эти рекомбинантные варианты «омикроном» не совсем правильно и им следует присвоить новую греческую букву.

Ранее генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал «Ленте.ру», что субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5) может широко распространиться в России в течение нескольких месяцев. По оценке иммунолога, маловероятно, что «кракен» станет доминирующим во всем мире. Он будет существовать параллельно с другими подвариантами, считает специалист. «У нас изменился характер смены доминирующих линий и подлиний. Теперь возможно большее количество разных сильных вариантов, в отличие от предшествующих линий пандемии. Возможно существование двух-трех доминирующих линий, каждая из которых доминирует в разных частях света. Это не то же самое, когда появились альфа- или бета-линии», — сказал он.

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Марина Совина
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