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16:09, 7 января 2023Россия

Вероятность появления варианта COVID-19 «кракен» в России оценили

Иммунолог Крючков допустил широкое распространение варианта COVID-19 «кракен» в России

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5) может широко распространиться в России в течение нескольких месяцев. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Доминирующий вариант

По оценке иммунолога, маловероятно, что «кракен» станет доминирующим во всем мире. Он будет существовать параллельно с другими подвариантами, считает специалист.

«У нас изменился характер смены доминирующих линий и подлиний. Теперь возможно большее количество разных сильных вариантов в отличие от предшествующих линий пандемии. Возможно существование двух-трех доминирующих линий, каждая из которых доминирует в разных частях света. Это не то же самое, когда появились альфа или бета линии», — сказал он.

«Кракен» — это очередная сильная подлиния, но различия с предшествующими не настолько разительные, чтобы моментально произошла смена доминирующей подлинии везде

Николай Крючковкандидат медицинских наук, иммунолог

Ситуация с COVID-19 в России

Несмотря на то, что официально в России «кракен» еще не выявлен, он уже может быть занесен на территорию страны в малых количествах, убежден Николай Крючков.

«У нас мало проводится тестов. Если что-то находится, то часто к тому моменту, когда та или иная линия становится распространенной», — объяснил кандидат медицинских наук.

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По словам Николая Крючкова, у России с Европой всегда существовал временной лаг около полутора месяцев — на Западе новые варианты всегда появлялись раньше.

«В России будет увеличение, стандартная волна. Начиная с конца января опять будет взлет заболеваемости, но это никак не связано с "кракеном". Если он не будет распространяться, все равно произойдет взлет заболеваемости. Если начнет, заражений будет больше», — заключил специалист.

Ранее издание Politico сообщило об угрозе широкого распространения подварианта омикрон-штамма «кракен». По данным издания, у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время подвидами COVID-19.

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Мария Сметанина
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