В России оценили ситуацию с новым вариантом COVID-19 «кракен»

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не обнаружен новый субвариант COVID-19 «кракен»

К настоящему моменту в России не обнаружен новый субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5). Так ситуацию с его распространением в стране оценили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант омикрона XBB.1.5 "кракен" не выявлен», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что, хотя на данный момент в России продолжает доминировать штамм омикрон, случаи заражения в основном приходятся на другие его сублинии — BA.2 и BA.5. Так, доля первого варианта за последние несколько недель менялась от 1,9 процента до 23,9 процента, а второго — от 66,7 процента до 96,5 процента.

В Роспотребнадзоре отметили, что никаких признаков того, что новый субвариант омикрона может вызывать более тяжелое течение заболевания, нет. В то же время там признали, что «кракен» является более заразным — об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее издание Politico предупредило, что жителям Европы стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен». В материале газеты сообщалось, что штамм XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами.