Жителям Европы посоветовали готовиться к плохим новостям

Politico: жителям Европы стоит готовиться к плохим новостям из-за омикрон-штамма «кракен»

Жителям Европы стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен». Такой совет дал обозреватель Politico Карло Мартушелли.

По его словам, штамм XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами.

Журналист сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой отмечается, что этот подвариант впервые обнаружили 22 октября 2022 года в США. При этом XBB.1.5 стал «наиболее трансмиссивным подвариантом».

«Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней», — добавил Мартушелли.

Ранее обозреватель New York Times Апурва Мандавилли заявила о возможности распространения коронавируса даже после смерти носителя инфекции. По словам автора, COVID-19 сохраняется в трупах инфицированных и распространяется далее, «как в фильмах ужасов про зомби».