В США предупредили о «зомби-угрозе» COVID-19

NYT: COVID-19 может передаваться после смерти носителя, «как в фильмах про зомби»

Обозреватель New York Times Апурва Мандавилли заявила о возможности распространения коронавируса даже после смерти носителя инфекции.

По словам автора, COVID-19 сохраняется в трупах инфицированных и распространяется далее, «как в фильмах ужасов про зомби». При этом в зоне риска чаще всего находятся люди, контактирующие с телами зараженных: патологоанатомы и судмедэксперты.

Мандавилли также обратила внимание на исследование ученого из японского университета Тиба Хисако Сайто, который выяснил, что заразиться коронавирусом от тела можно в течение 17 дней после смерти. Так, образцы со слизистой носа и из легких 11 умерших показали устойчивый вирус в шести образцах спустя 13 дней.

Ранее команда специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) вычислила воздействие легких форм коронавируса на микрофлору кишечника. В процессе исследования были изучены 18 человек, 14 из которых переболели COVID-19, а четверо — нет (контрольная группа). Анализ показал, что коронавирус приводит к существенным долговременным изменениям в кишечном микробиоме, причем даже если заболевание протекало в легкой форме и госпитализация не потребовалась.