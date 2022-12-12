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16:40, 12 декабря 2022Наука и техника

Вычислено воздействие легких форм коронавируса на микрофлору кишечника

BioRxiv: легкие формы COVID-19 приводят к долговременным изменениям кишечной микрофлоры

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Команда специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) вычислила воздействие легких форм коронавируса на микрофлору кишечника. Результаты работы опубликованы в архиве препринтов bioRxiv.

В процессе исследования были изучены 18 человек, 14 из которых переболели COVID-19, а четверо — нет (контрольная группа). В течение полугода участников обследовали, а также взяли у них анализы, включая пробы микрофлоры кишечника. Ученых интересовало, как изменялся состав и количество кишечных бактерий спустя определенные отрезки времени после заболевания.

Анализ показал, что коронавирус приводит к существенным долговременным изменениям в кишечном микробиоме, причем даже если заболевание протекало в легкой форме и госпитализация не потребовалась. Однако все перемены были индивидуальными для каждого пациента. К таким же выводам авторы пришли, проведя серию подобных экспериментов с мышами, которых заражали различными штаммами SARS-CoV-2. Наиболее выраженные изменения были связаны с бактериями, находящимися в слизистой оболочке кишечника.

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Елена Апазиди
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