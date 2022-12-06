Озвучены риски коронавируса для женщин с лишним весом

PLOS: женщины с лишним весом оказались более подвержены длительному COVID-19

Английские исследователи из Норвичской медицинской школы озвучили риски возникновения длительного течения коронавируса для женщин с лишним весом. Выводы работы опубликованы в журнале PLOS.

В ходе исследования были проанализированы 1487 пациентов, которые получили положительный тест на COVID-19 как минимум за 12 недель до начала испытаний. Авторы учитывали такие факторы, как индекс массы тела (ИМТ), пол, прием лекарств, а также то, жил человек в неблагополучном районе или нет. 774 респондента (52 процента) заявили, что у них наблюдается по крайней мере один длительный симптом коронавируса. Наиболее частыми симптомами были: беспокойство (32 процента), общая боль или недомогание (28 процентов), усталость (25 процентов), бессонница (22 процента) и когнитивные нарушения (20 процентов).

Оказалось, что женщины и люди с высоким ИМТ имели повышенный риск развития длительного COVID-19 по сравнению с мужчинами и людьми с нормальным или низким ИМТ соответственно. Таким образом, женщины с высоким ИМТ подвергались наибольшему риску. Кроме того, специалисты заметили, что пожилые люди могут быть более склонны к длительному течению коронавируса, но в данной работе было недостаточное количество пациентов, чтобы подтвердить это. Однако подобную тенденцию планируется проверить в будущем.

Длительный COVID-19 обычно проявляется такими симптомами, как усталость, одышка, учащенное сердцебиение, «затуманенность сознания», проблемы с концентрацией внимания или памятью и другие. Длительным коронавирус считается в случае сохранения симптомов через 4-12 недель после заражения.

