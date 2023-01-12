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09:05, 12 января 2023Россия

В России впервые обнаружен новый вариант COVID-19 «кракен»

Роспотребнадзор сообщил о первом случая заражения новым вариантом COVID-19 «кракен» в РФ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Новый вариант COVID-19 «кракен» впервые обнаружен в России. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Там уточнили также, что вариант дельта доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года, а иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были.

11 января оперативный штаб сообщил о выявлении 4201 нового случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 836 969.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский ранее пояснял, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме, поэтому опасаться резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за него не стоит.

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Евгения Куликова
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