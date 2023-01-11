В России выявили 4201 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4201 случая коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 4201 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 836 969. Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 10 января, число новых заболевших составило 3032.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1678), Санкт-Петербурге (335) и в Свердловской области (165). Меньше всего — в Костромской области, Карачаево-Черкессии, Ненецком автономном округе и Ингушетии (по 1 случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 900. За этот же период 5122 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 258 733.

За сутки умерли 46 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 394 214 человека.