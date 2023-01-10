В России выявили 3032 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 3032 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 3032 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 832 768. Об этом во вторник, 10 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 9 января, число новых заболевших составило 2754.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1123), Санкт-Петербурге (304) и Свердловской области (103). Меньше всего — в Ростовской, Сахалинской и Нижегородской областях, а также в Туве, Ингушетии и Еврейской автономной области (по 1 случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1067. За этот же период 5062 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 253 611.

За сутки умерли 47 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 394 168 человек.