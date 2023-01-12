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13:15, 12 января 2023Россия

Онищенко отреагировал на выявление штамма «кракен» фразой «он давно уже есть»

Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко заявил, что штамм «кракен» в России выявлен уже давно
Начало событий в новости В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен»

Фото: Steven Cornfield / Unsplash

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что штамм коронавируса «кракен» появился в России уже давно. Так он отреагировал на сообщения о первом выявленном случае заболевания, вызванного этим штаммом. Слова экс-главы службы приводит Daily Storm.

По словам Онищенко, штамм мог быть завезен туристами из-за границы — например, из Турции.

«У нас он давно уже есть, по последней сводке. Об этом не рассказывали, но он был. И чего в этом страшного? Мы же с вами не в изолированном мире живем», — заявил он изданию.

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При этом ранее сообщалось, что заразившаяся новым штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы не покидала Россию. Факт выезда россиянки за границу опровергли в Роспотребнадзоре.

12 января служба сообщила о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». Там отметили, что в настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

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Марк Леонов
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