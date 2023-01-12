Выезд за границу заразившейся штаммом коронавируса «кракен» опровергли

Заразившаяся новым штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы не покидала Россию

Заразившаяся новым штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы не покидала Россию. Факт выезда россиянки за границу опровергли в Роспотребнадзоре, заявление опубликовано на сайте регионального управления службы.

«Заболевшая за пределы области и г. Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из прочих регионов никто не приезжал.(...) не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода». — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщал Telegram-канал SHOT, сама женщина также опровергала посещение других государств. При этом россиянка утверждает, что посещала общественные места и могла контактировать с заболевшими.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». Там отметили, что в настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.