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12:17, 12 января 2023Россия

Выезд за границу заразившейся штаммом коронавируса «кракен» опровергли

Заразившаяся новым штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы не покидала Россию

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Заразившаяся новым штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы не покидала Россию. Факт выезда россиянки за границу опровергли в Роспотребнадзоре, заявление опубликовано на сайте регионального управления службы.

«Заболевшая за пределы области и г. Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из прочих регионов никто не приезжал.(...) не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода». — сообщили в Роспотребнадзоре.

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Как ранее сообщал Telegram-канал SHOT, сама женщина также опровергала посещение других государств. При этом россиянка утверждает, что посещала общественные места и могла контактировать с заболевшими.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». Там отметили, что в настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

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Марк Леонов
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