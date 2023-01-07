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07:06, 7 января 2023Мир

В США заявили о быстром распространении нового подвида омикрона

WSJ: вариант XBB омикрон-штамма COVID-19 быстро распространяется в некоторых частях США

Фото: Andrew Milligan / Reuters

Новый вариант XBB омикрон-штамма коронавируса быстро распространяется в некоторых частях США, в особенности на северо-востоке страны, после зимних праздников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подвид XBB составил 40,5 процента случаев COVID-19 в США за неделю, которая закончилась 31 декабря. При этом двумя неделями ранее показатель составлял около 10 процентов.

«Нас беспокоит, насколько это заразно», — сказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Ранее обозреватель Politico Карло Мартушелли заявил, что жителям Европы стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен». По его словам, штамм XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами.

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Марина Совина
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