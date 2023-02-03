Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 3 февраля 2023Россия

Роспотребнадзор заявил о выявлении второго случая «кракена» в России

Роспотребнадзор заявил о втором случае заражения вариантом коронавируса «кракен» в РФ

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России был выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен», болезнь у пациента протекает в легкой форме. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В службе уточнили, что материал для исследования был получен из Республики Тыва. Заразившийся переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий.

Представители Роспотребнадзора заверили, что продолжают вести постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса с загрузкой сведений в национальную базу данных VGARus, где уже размещены 228 тысяч геномных последовательностей.

Первый случай заражения вариантом COVID-19 «кракен» выявили в Пензенской области 12 января. Позже сообщалось, что 32-летняя женщина, у которой обнаружили этот вариант, перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме. По данным Telegram-канала Shot, симптомы держались у нее пять дней, после чего она поправилась.

Материалы по теме:
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен». Чем он опасен?
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен».Чем он опасен?
12 января 2023
Не последняя буква алфавита. Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
Не последняя буква алфавита.Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
21 августа 2022
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов подчеркивал, что субвариант «кракен» стал более заразным за счет измененной структуры спайкового белка, его комментарий приводило ТАСС.

Пока нет данных о том, что «кракен» вызывает более тяжелое заболевание и в разы заразнее известных штаммов. Вместе с тем появление нового варианта коронавируса накладывается на сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, добавил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
В ЛНР заявили об усилении караульной службы в Харькове
В Армении начали продажу обесценившихся на Западе российских акций
Наркоторговец попал за решетку из-за таксы своей возлюбленной
Названы истинные цели визита Блинкена в Китай
Стало известно об эффективности штрафов против мата
Роспотребнадзор заявил о способности «кракена» уклоняться от иммунной защиты
Раскрыт фактор долгой жизни у млекопитающих
Девушка натянула боди бренда Кардашьян со словами «не могу дышать»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.