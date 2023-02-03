Роспотребнадзор заявил о выявлении второго случая «кракена» в России

Роспотребнадзор заявил о втором случае заражения вариантом коронавируса «кракен» в РФ

В России был выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен», болезнь у пациента протекает в легкой форме. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В службе уточнили, что материал для исследования был получен из Республики Тыва. Заразившийся переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий.

Представители Роспотребнадзора заверили, что продолжают вести постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса с загрузкой сведений в национальную базу данных VGARus, где уже размещены 228 тысяч геномных последовательностей.

Первый случай заражения вариантом COVID-19 «кракен» выявили в Пензенской области 12 января. Позже сообщалось, что 32-летняя женщина, у которой обнаружили этот вариант, перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме. По данным Telegram-канала Shot, симптомы держались у нее пять дней, после чего она поправилась.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов подчеркивал, что субвариант «кракен» стал более заразным за счет измененной структуры спайкового белка, его комментарий приводило ТАСС.

Пока нет данных о том, что «кракен» вызывает более тяжелое заболевание и в разы заразнее известных штаммов. Вместе с тем появление нового варианта коронавируса накладывается на сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, добавил специалист.