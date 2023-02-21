Путин закончил послание Федеральному собранию фразой «правда за нами»
Президент Путин заявил, что Россия ответит на любые вызовы
Президент России Владимир Путин закончил послание Федеральному собранию фразой «правда за нами». Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.
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