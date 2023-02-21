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13:56, 21 февраля 2023Россия

Путин закончил послание Федеральному собранию фразой «правда за нами»

Президент Путин заявил, что Россия ответит на любые вызовы

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Президент России Владимир Путин закончил послание Федеральному собранию фразой «правда за нами». Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

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Константин Лысяков
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