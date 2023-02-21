Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ

Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.