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09:46, 6 февраля 2023Мир

В России оценили возможность возобновления инспекций по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков: ситуация с возобновлением инспекций по ДСНВ пока невозможна

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация с возобновлением инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) пока не представляется возможной. Его оценку приводит РИА Новости.

По словам дипломата, сложно представить офицеров Вооруженных сил США, которые проводят осмотр и проверку российских военных объектов, будучи представителями стороны в конфликте на Украине.

При этом Рябков сообщил, что Москва приняла к сведению заявления о готовности Вашингтона устранять препятствия для проведения российскими экспертами инспекций на территории США.

Ранее в НАТО призвали Москву оказать содействие началу новых проверок на территории России. Также Североатлантический альянс заявил, что ДСНВ будет способствовать стабильности в мире.

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Варвара Кошечкина
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