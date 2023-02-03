В НАТО сделали заявление по ДСНВ

НАТО считает, что ДСНВ способствует международной стабильности

В НАТО считают, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) способствует стабильности в мире. Такое заявление приводится на сайте Североатлантического альянса.

«Союзники по НАТО согласны с тем, что ДСНВ способствует международной стабильности, ограничивая стратегические ядерные силы России и США. Поэтому мы с обеспокоенностью отмечаем, что Россия не выполнила юридически обязательные требования по договору», — сказано в сообщении.

Также в НАТО призвали Россию содействовать в проверках на ее территории.

ДСНВ, или СНВ-III — договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, каждая из сторон должна сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. В январе 2021 года президент России Владимир Путин подписал соглашение о продлении действия договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

В конце января 2023 года США обвинили Россию в нарушении ДСНВ в связи с запретом американским представителям проводить инспекции на местах дислокации ядерных вооружений. Позже посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва, в отличие от Вашингтона, безукоризненно сохраняет приверженность целям документа.