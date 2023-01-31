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20:26, 31 января 2023Мир

США обвинили Россию в нарушении Договора о сокращении ядерных вооружений

WSJ: Госдеп заявил, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением ДСНВ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В докладе Госдепартамента США для представителей Конгресса США говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению Госдепа, отказ разрешить американским представителям проводить инспекции на местах дислокации ядерных вооружений является нарушением договора. «[Однако] в этой ситуации все равно есть возможность начать повторно соблюдать договор, и мы по-прежнему высоко ценим его значимость», — заявил газете один из высокопоставленных чиновников американского ведомства.

Также отмечено, что США готовы к конструктивному взаимодействию с Россией для полной имплементации ДСНВ-3.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал отказ и назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по ДСНВ после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации. «Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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