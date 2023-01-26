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20:59, 26 января 2023Мир

Рябков назвал странными требования США возобновить инспекции по ДСНВ

Замглавы МИД России Рябков назвал странными требования США возобновить инспекции по ДСНВ
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом» назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации.

«Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США», — заявил он.

В связи с этим Рябков задался вопросом о том, что именно намерены проверять американцы.

Ранее Рябков заявил, что обсуждение с США стратегической стабильности возможно только на равной основе. По его словам, подобные переговоры и раньше шли с трудом.

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Варвара Кошечкина
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