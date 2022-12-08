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01:12, 8 декабря 2022Мир

МИД России назвал условия возобновления диалога с США по стратстабильности

Рябков: диалог с США по стратегической стабильности возможен только на равной основе
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Обсуждение с США стратегической стабильности возможно только на равной основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

Заместитель министра напомнил, что Вашингтон приостановил сотрудничество по стратегической стабильности без внятного объяснения причин. «Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы», — назвал Рябков условия обсуждения этого вопроса. По его словам, переговоры по стратегической стабильности и раньше шли с трудом.

«Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен. Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются», — подчеркнул дипломат.

Министерство напомнило, что в переговорах по стратегической стабильности наблюдается пауза.

Ранее в США рассказали, что для возобновления переговоров с Россией по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо проводить инспекции объектов ядерного оружия друг друга. Также в Госдепе США заявляли, что диалог с Москвой по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация».

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Марина Совина
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