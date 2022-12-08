В России рассказали о переговорах с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД Рябков заявил о паузе в переговорах РФ и США по стратегической стабильности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры Москвы и США по стратегической стабильности не прекращены. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Рябков заявил, что сейчас в переговорах двух стран по стратегической стабильности наблюдается пауза. «Мы перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ [Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений], не отменили его. Когда мы предложим альтернативные даты, я гадать не берусь», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Рябков сообщал, что Россия не намерена вести диалог с США по ДСНВ в режиме выдвижения предварительных условий. По его мнению, США не учитывают приоритеты Москвы при подготовке комиссии по ДСНВ.

28 ноября МИД России перенес заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, на более поздний срок. Ранее встречи проводили в Женеве, однако Москва больше не воспринимает Швейцарию как нейтральную сторону и не будет вести диалог с третьими сторонами на территории страны.