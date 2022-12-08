Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 8 декабря 2022Мир

В России рассказали о переговорах с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД Рябков заявил о паузе в переговорах РФ и США по стратегической стабильности
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры Москвы и США по стратегической стабильности не прекращены. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Рябков заявил, что сейчас в переговорах двух стран по стратегической стабильности наблюдается пауза. «Мы перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ [Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений], не отменили его. Когда мы предложим альтернативные даты, я гадать не берусь», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Рябков сообщал, что Россия не намерена вести диалог с США по ДСНВ в режиме выдвижения предварительных условий. По его мнению, США не учитывают приоритеты Москвы при подготовке комиссии по ДСНВ.

28 ноября МИД России перенес заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, на более поздний срок. Ранее встречи проводили в Женеве, однако Москва больше не воспринимает Швейцарию как нейтральную сторону и не будет вести диалог с третьими сторонами на территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России
В МИД рассказали об обсуждении с США вопросов обмена заключенными
Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Раскрыта загадка древних разрушенных жаром скелетов
МИД РФ заявил об обсуждении с МАГАТЭ зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
Президента Перу задержали после решения о его импичменте
В России рассказали о переговорах с США по стратегической стабильности
В Молдавии «заминировали» украинское посольство
США продолжат поставки вооружений Киеву
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.