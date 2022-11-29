В МИД России назвали условия для возобновления диалога с США по СНВ-3

Рябков заявил о неприемлемости предварительных условий в диалоге России и США по СНВ-3

Россия не собирается вести диалог с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в режиме выдвижения предварительных условий, но готова обсудить возобновление переговоров после согласования установленной и работоспособной программы будущей консультации. О неприемлемости американского подхода в переговорах заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не ведем диалог в режиме выдвижения предварительных условий. Мы, конечно, хотели бы согласовать работоспособную программу предстоящей сессии, сбалансированную, отвечающую интересам обеих сторон. Но еще раз — сейчас в ситуации с переносом сессии для нас было важно послать политический сигнал. И здесь крупные вопросы, которые доминируют в нашей повестке дня с США, на сегодня важнее какой-то техники и механики работы в рамках ДСНВ», — заявил дипломат.

Ранее Рябков объяснил, что перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3 является политическим решением. Он отметил, что российская сторона хоть и фиксирует некоторые сдвиги по проблематике за счет ядерных вооружений в рамках ДСНВ, но не видит желания американских представителей двигаться по этому направлению.

28 ноября МИД России сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, переносится на более поздний срок. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.