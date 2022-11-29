В МИД объяснили перенос консультаций с США по сокращению ядерных вооружений
Перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является политическим решением. Так перенос даты консультаций между Россией и США объяснил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«По большому счету ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора. Решение принималось на политическом уровне. Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений продемонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», — заявил дипломат.
Он отметил, что российская сторона хоть и фиксирует некоторые сдвиги по проблематике засчета ядерных вооружений в рамках ДСНВ, но не видит желания американских представителей двигаться по этому направлению.
Ранее МИД России сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, переносится на более поздний срок. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.
В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон надеется на его скорое проведение и объяснение причин переноса консультаций.