Заседание комиссии России и США по ядерному разоружению перенесли

МИД РФ: заседание комиссии России и США по ДСНВ перенесли на более поздний срок

Заседание двусторонней консультативной комиссии Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США переносится на более поздний срок. Об этом в понедельник, 28 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве сообщили, что сессия комиссии по ядерному разоружению, запланированная на 29 ноября-6 декабря в Каире, в указанные даты не состоится.

Ранее три источника «Коммерсанта» сообщили о планах Москвы и Вашингтона возобновить диалог по ДСНВ на новой площадке. Тогда отмечалось, что встреча впервые может пройти в Ближневосточном регионе. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.

Также уточнялось, что заседание двусторонней комиссии может состояться в конце ноября-начале декабря. Оно будет первым после начала спецоперации России на Украине.

8 ноября Госдеп США подтвердил возможность проведения переговоров с Россией. Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс уточнил, что Москва и Вашингтон согласились о проведении в ближайшем будущем встречи по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).