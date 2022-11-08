Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией

Госдеп подтвердил возможность скорых переговоров с Россией по СНВ-3

Госдеп США подтвердил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс уточнил, что в Москва и Вашингтон согласились о проведении в ближайшем будущем встречи по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Ранее российские СМИ узнали, что контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений продолжаются. По имеющейся информации, в конце ноября-начале декабря может состояться заседание двусторонней комиссии — первое после начала спецоперации России на Украине.

Инспекции в рамках договора приостановили по взаимному согласию двух сторон в начале 2020 года, причиной этому стала пандемия COVID-19.