Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:48, 8 ноября 2022Мир

Стало известно о планах России и США возобновить диалог по ДСНВ

«Ъ»: Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 в Ближневосточном регионе

Фото: KCNA KCNA / Reuters

Контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений продолжаются. В конце ноября-начале декабря может состояться заседание двусторонней комиссии по ДСНВ-3 — первое после начала спецоперации России на Украине, пишет «Коммерсантъ» и «Известия».

Три источника «Ъ» сообщили о планах России и США возобновить диалог по ДСНВ на новой площадке. Отмечается, что встреча впервые может пройти в Ближневосточном регионе. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.

Материалы по теме:
«Приготовиться к ядерному нападению» Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
«Приготовиться к ядерному нападению»Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
16 октября 2022
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022

Ранее подобные встречи проводились в Женеве. Однако Москва более не считает Швейцарию, присоединившуюся к большей части введенных в отношении РФ западных санкций, нейтральным государством, и не хочет осуществлять на ее территории контакты с третьими сторонами.

29 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщил, что Россия и США совершают попытки диалога для восстановления регулярных инспекций в рамках СНВ-3. Для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.

Инспекции в рамках договора приостановили по взаимному согласию двух сторон в начале 2020 года, причиной этому стала пандемия COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией
В России прокомментировали прогноз о распаде США через десять лет
Стало известно о подготовке крупной «газовой сделки» Великобритании и США
Стало известно о планах России и США возобновить диалог по ДСНВ
США предсказали распад через десять лет
США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия
Морпехи Тихоокеанского флота лично рассказали о потерях и боях за Павловку
США назвали ключом к миру прямой диалог Азербайджана и Армении
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Зеленский перестал требовать от России возвращения к границам 1991 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.