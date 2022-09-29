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В МИД заявили о попытках восстановить инспекции ядерных вооружений

Захарова заявила, что Россия и США ведут диалог по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ-3
СюжетПандемия в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россия и США предпринимают попытки диалога, чтобы восстановить регулярные инспекции в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вопрос о возобновлении [двусторонних инспекций], конечно, рассматривается, по соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма. В настоящий момент изучается возможность для проведения ее очной сессии», — заявила дипломат.

В начале сентября Совет национальной безопасности США сообщил, что Вашингтон не намерен вести переговоры по ДСНВ-3 до тех пор, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга.

Инспекции в рамках договора были приостановлены по взаимному согласию в начале 2020 года, причиной этому стала пандемия COVID-19.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон должна уменьшить ядерные арсеналы так, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Виктория Кондратьева
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