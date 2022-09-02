В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией по ДСНВ

Reuters: США не будут вести переговоры по СНВ до возобновления инспекций ядерных объектов

Власти США не намерены вести переговоры по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей совета национальной безопасности США и Госдепартамента.

«Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении», — говорится в письме представителя СНБ.

Ранее в Госдепе США заявили, что диалог с Россией по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация». По словам заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс на данный момент Вашингтон и Москва ищут возможности для возобновления инспекций.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон так уменьшила свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

29 января 2021 года, вскоре после назначения президентом США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет без изменений. Предыдущая администрация США откладывала подписание соглашения, что ставило под угрозу систему стратегической стабильности.