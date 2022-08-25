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В Госдепе рассказали об условиях продолжения диалога с Россией по ДСНВ

В Госдепе заявили, что диалог с Россией по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация»

Фото: Mary Altaffer / AP

Диалог с Россией по выработке соглашения о замене договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - 3) продолжится, «когда позволит ситуация». Об этом заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями, передает РИА Новости.

«Что касается нового договора на замену ДСНВ. Как вам известно, переговоры в данный момент не ведутся ввиду ситуации, с которой мы имеем дело. Эти переговоры продолжатся в будущем, когда ситуация будет это позволять», — сказала она.

Представитель Госдепа также рассказала о дальнейших инспекциях на российские и американские объекты в рамках договора СНВ-3. По словам Дженкинс на данный момент Вашингтон и Москва ищут возможности для возобновления инспекций.

«Как нам известно, со стороны России имеет место некоторое противодействие, но мы пытаемся определить, как нам продвинуться вперед в данном вопросе», — заключила она.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ДСНВ не теряет ценности, и США готовы обсуждать новое соглашение. Он добавил, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.

ДСНВ-3 — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, который истекает в 2026 году.

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Анжелика Бережная
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