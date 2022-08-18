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США заявили о готовности обсуждать новый договор СНВ

Представитель Госдепа Прайс заявил о готовности США обсуждать новый договор СНВ

Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не теряет цености и США готовы обсуждать новое соглашение. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ», — сказал Прайс, добавив, что считает необходимым придерживаться важных параметров ДСНВ. «Мы видим ценность ДСНВ, сейчас его ценность даже выросла, чем это было в предыдущий период его существования», — сказал Прайс.

Представитель ведомства добавил, что США будут делать все возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон уменьшила свои ядерные арсеналы. 29 января 2021 года договор был продлен на пять лет.

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Марина Совина
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