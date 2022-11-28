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23:27, 28 ноября 2022Мир

США понадеялись на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ

В Белом доме заявили, что США рассчитывают на проведение с РФ заседания комиссии по ДСНВ

Фото: Pixabay

США ждали заседания комиссии с Россией по исполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), надеются на его скорое проведение и объяснение причин переноса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-3», — отметил Кирби.

Он добавил, что США будут работать через посольство, чтобы понять, что произошло, и вернуться к графику как можно скорее. Кирби добавил, что Россия не предоставила объяснений по поводу причин переноса.

Ранее 28 ноября МИД РФ сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США переносится на более поздний срок. Сессия комиссии по ядерному разоружению, запланированная на 29 ноября — 6 декабря в Каире, в указанные даты не состоится.

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Марина Совина
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