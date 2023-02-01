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06:37, 1 февраля 2023Россия

В России заявили о приверженности целям ДСНВ

Посол в США Антонов: Россия безукоризненно сохраняет приверженность целям ДСНВ

Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Россия безукоризненно сохраняет приверженность целям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на протяжении всех лет, в отличие от Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Москва продолжает считать ДСНВ полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав, а также намерена и далее соблюдать его ограничения.

По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг договора полностью лежит на Вашингтоне. «Без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение нам стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны», — заявил Антонов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в докладе Госдепа США для представителей Конгресса говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением ДСНВ. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал данное заявление несправедливым. В то же время он заявил, что не увидел ничего критичного в обвинениях на фоне того, что происходит в отношениях США и России.

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Марина Совина
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