В Совфеде отреагировали на заявления Госдепа о нарушениях Россией ДСНВ

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал заявления Госдепа о ракетах «несправедливыми»

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отреагировал на заявление Госдепартамента США о нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Его слова приводит РБК.

Косачев назвал данное заявление несправедливым и даже лживым — «если называть вещи своими именами». При этом в обвинениях он не увидел «ничего критичного» на фоне того, что происходит в отношениях США и России.

Также политик отметил, что первым обязательства по ДСНВ нарушил Вашингтон, пытаясь создать условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли полномочия по инспекциям, а для Москвы такие права были бы ограничены.

В докладе Госдепартамента США для представителей Конгресса говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением Договора о (ДСНВ). Эти данные 31 января опубликовал The Wall Street Journal.

