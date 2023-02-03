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13:17, 3 февраля 2023Мир

В НАТО призвали Россию содействовать проверкам на ее территории

В НАТО призвали Москву оказать содействие в проверках на российской территории
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Североатлантический альянс призвал Москву оказать содействие началу новых проверок на территории России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте НАТО.

Военно-политический блок указал, что данные мероприятия должны проводиться в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

«Отказ России созвать сессию двусторонней консультативной комиссии (ДКК) в сроки, установленные договором, и содействовать инспекционной деятельности США на ее территории с августа 2022 года не позволяет Соединенным Штатам придерживаться важных прав по Договору и подрывает возможность Соединенных Штатов адекватно проверять соблюдение Россией основных ограничений Договора», — говорится в сообщении. В связи с этим альянс просит Москву выполнить свои обязательства по Договору, оказав содействие в проведении инспекций, указывается в заявлении.

Также в НАТО заявили, что ДСНВ будет способствовать стабильности в мире.

ДСНВ или СНВ-III — это договор между Россией и США, который вступил в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Варвара Кошечкина
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