Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 20 февраля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о месте оглашения Путиным послания парламенту

Песков: место оглашения Путиным послания парламенту определено, об этом сообщат

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Место, где президент России Владимир Путин будет оглашать послание Федеральному Собранию, определено, о нем своевременно сообщат. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Особенности формата — пока о них преждевременно говорить, подготовка послания продолжается. Место понятно, мы его сообщим в установленные сроки», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в Кремле не планируют анонсировать темы послания Путина Президент ежедневно контактирует с членами парламента по разным вопросам, добавил Песков, подчеркнув, что после послания главы государства митинга-концерта не планируется.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что на оглашении послания будут присутствовать участники СВО. Он не привел других деталей о грядущем мероприятии.

Путин огласит послание федеральному собранию 29 февраля. В 2023 году он обращался к Федеральному собранию 21 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

      Кэмерон захотел навсегда присвоить Фолклендские острова

      Лукашенко рассказал о попытках Польши завербовать белорусских чиновников

      Кремль прокомментировал присвоение Путиным званий руководству ФСИН

      Отец гражданки США прокомментировал ее арест за помощь ВСУ

      В Кремле рассказали о реакции Ким Чен Ына на подаренный Путиным автомобиль

      Иностранка пыталась ввезти в Россию украшения на 11 миллионов рублей и попалась

      Рогов заявил о разграблении Запорожья украинскими войсками

      Полковник назвал последствия для ВСУ при отключении Starlink в регионах России

      Американский баскетболист покинул ЦСКА через три недели после перехода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше