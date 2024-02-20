Песков заявил о присутствии участников СВО на послании Путина парламенту

Песков: бойцы спецоперации будут присутствовать на послании Путина парламенту

Участники специальной военной операции (СВО) будут присутствовать на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Безусловно, будут [приглашены]. Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Послание главы государства Федеральному собранию является ежегодным. В 2023-м году оно состоялось 21 февраля.