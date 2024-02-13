Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 13 февраля 2024Россия

Россиянам решили показать интервью Путина Карлсону в кинотеатре

Мэр Вологды Воропанов: горожане могут посмотреть интервью Путина Карлсону в кино

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Жителям Вологды решили показать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре. Об этом сообщил глава российского города Сергей Воропаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Воропаева, не у всех горожан есть возможность посмотреть это видео в интернете, поэтому специально для них был организован показ двухчасового интервью.

Глава города подчеркнул, что вход на сеанс будет свободным, за просмотр не станут требовать денег.

Ранее стало известно, что Путин и Карлсон кратко и не под запись переговорили после интервью. Видео было опубликовано ночью 9 февраля на сайте Карлсона и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Утром того же дня оно стало доступно на сайте Кремля.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила просмотры интервью в один миллиард.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      В Москве произошел пожар на заводе МиГ

      В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

      Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

      Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше