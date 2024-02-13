Россиянам решили показать интервью Путина Карлсону в кинотеатре

Мэр Вологды Воропанов: горожане могут посмотреть интервью Путина Карлсону в кино

Жителям Вологды решили показать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре. Об этом сообщил глава российского города Сергей Воропаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Воропаева, не у всех горожан есть возможность посмотреть это видео в интернете, поэтому специально для них был организован показ двухчасового интервью.

Глава города подчеркнул, что вход на сеанс будет свободным, за просмотр не станут требовать денег.

Ранее стало известно, что Путин и Карлсон кратко и не под запись переговорили после интервью. Видео было опубликовано ночью 9 февраля на сайте Карлсона и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Утром того же дня оно стало доступно на сайте Кремля.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила просмотры интервью в один миллиард.