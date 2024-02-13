Стало известно о разговоре Путина и Карлсона после интервью

Представитель Кремля Песков: Путин и Карлсон кратко переговорили после интервью

Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон кратко переговорили после интервью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, был ли у Путина и Карлсона разговор не под запись.

Ранее стало известно, что у Карлсона и Путина состоялся разговор после интервью. Подробности разговора журналист не раскрыл. Кроме того, Карлсон утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли российский лидер на компромисс для разрешения украинского конфликта.

Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров. В своем видеообращении после беседы Карлсон заявил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.