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18:15, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине

Журналист Карлсон заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил американский журналист Такер Карлсон, который ранее взял интервью у главы государства. Его слова передает ТАСС.

«Конечно», — сказал Карлсон, отвечая на вопрос о том, готов ли российский лидер на компромисс для разрешения украинского конфликта. По словам журналиста, он общался с Путиным после интервью, однако подробности разговора он не раскрыл.

«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией», — добавил Карлсон.

Ранее стало известно, что в Кремле опасались гонений на Карлсона со стороны Запада после интервью Путина.

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      Евгения Наумова
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