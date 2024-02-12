Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине

Журналист Карлсон заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Президент России Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил американский журналист Такер Карлсон, который ранее взял интервью у главы государства. Его слова передает ТАСС.

«Конечно», — сказал Карлсон, отвечая на вопрос о том, готов ли российский лидер на компромисс для разрешения украинского конфликта. По словам журналиста, он общался с Путиным после интервью, однако подробности разговора он не раскрыл.

«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией», — добавил Карлсон.

Ранее стало известно, что в Кремле опасались гонений на Карлсона со стороны Запада после интервью Путина.