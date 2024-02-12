Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине
Президент России Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил американский журналист Такер Карлсон, который ранее взял интервью у главы государства. Его слова передает ТАСС.
«Конечно», — сказал Карлсон, отвечая на вопрос о том, готов ли российский лидер на компромисс для разрешения украинского конфликта. По словам журналиста, он общался с Путиным после интервью, однако подробности разговора он не раскрыл.
«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией», — добавил Карлсон.
Ранее стало известно, что в Кремле опасались гонений на Карлсона со стороны Запада после интервью Путина.