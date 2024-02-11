В Кремле заявили о переживаниях за Такера Карлсона

Песков: в Кремле опасались гонений на Карлсона со стороны коллективного Запада

В Кремле были опасения, что на американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, начнутся гонения со стороны коллективного Запада. Об этих переживаниях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире очередного выпуска программы «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которой опубликовал в своем Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

«Коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым, он действительно абсолютно ничем не гнушается. Поэтому, конечно, еще до начала интервью были определенные опасения, что будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного. Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко», — сказал Песков.

При этом, по мнению представителя Кремля, журналист, скорее всего, «предвидел, что будет такой накал страстей». Впрочем, само интервью, по мнению Пескова, добавило Карлсону популярности.

В той же беседе Песков раскрыл детали организации интервью. По его словам, Карлсон сам вышел на Кремль и предложил провести встречу. Изучив его работы последнего времени, Кремль порекомендовал Путину ответить согласием.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.