Песков раскрыл детали интервью Путина Карлсону

Песков: интервью с Путиным предложил Такер Карлсон, президент быстро согласился

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, сам предложил провести его, на что глава государства достаточно быстро согласился. Детали переговоров об организации беседы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в воскресенье, 11 февраля.

«Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — сообщил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.