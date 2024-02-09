Появился текст интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным на русском языке

Кремль опубликовал полный текст интервью Карлсона с Путиным на русском языке

Появился полный текст интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на русском языке. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

На портале президента расшифровка беседы выложена не только в русской, но и в английской текстовых версиях. Кроме того, сайт Кремля дает возможность ознакомиться с видео разговора журналиста и российского лидера.

Как заявлял член Совета Федерации Алексей Пушков, интервью Путина Такеру Карлсону способно пробить брешь в информационной стене, воздвигнутой Европой и США перед РФ. Также сенатор отмечал, что разговор с Карлсоном примечателен самим фактом первого интервью главы российского государства ведущему журналисту из США с начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в своем видеообращении после интервью Такер Карлсон заявил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.