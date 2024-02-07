В России объяснили значение интервью Путина Карлсону

Сенатор Пушков: интервью Путина Карлсону может пробить информационную стену

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно пробить брешь в информационной стене, воздвигнутой Европой и США перед РФ. Так значение этого интервью объяснил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Также сенатор отметил, что разговор с Карлсоном примечателен самим фактом первого интервью главы российского государства ведущему журналисту из США с начала специальной военной операции.

«Дело не в том, что Карлсон приехал с Запада, а в том, что он является крупным оппозиционным обозревателем в США, которые играют определяющую роль в поддержке Украины и от которых во многом зависит дальнейшее развитие событий», — объяснил член Совета Федерации.

Ранее американский ведущий Алекс Джонс раскрыл новые подробности интервью Путина журналисту Карлсону.

Американский телеведущий заявлял, что решил поговорить с российским президентом, так как большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине.